Fantastik oynadık kupayı alacağız

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuncularının sahada istediği her şeyi yaptığını ve övgüleri hak ettiğini söyledi. Takımdaki gelişimin kendisini de mutlu ettiğini belirten İtalyan hoca, 10 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa finalinde de gülen taraf olacaklarını belirtip şunları söyledi: "Başkan ve birçok oyuncunun ilk kupası olacak. Bu grubun ilk kupasını kazanmak istiyoruz. 10 Ocak'taki finale hazırız. İmkân olan tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Hep birlikte finalde kupayı almak istiyoruz."

İSTEDİKLERİMİZİ YAPTIK

"Musaba'nın hem kendisi hem de takımın performansı harika. 2-3 gün önce katılıp eski takımına karşı böyle oynamak çok önemli. Kısa süre içinde bunu yapması etkileyici. O bize büyük bir destek yaptı. Ligi tanıyan, takımımıza da katkı sağlayacak bir oyuncu. Takım fantastikti. Sahada istediğimiz birçok şeyi yaptık. Aralık ayında oynadığımız maçlarda geliştirmemiz gerekenleri sahada düzelmiş olarak görmek de beni sevindirdi."

TEDESCO'DA FARK SİYAH-BEYAZ!

F.BAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın iki yarısında farklı kıyafetle sahadaydı. İtalyan asıllı Alman çalıştırıcı ilk 45 dakikada beyaz kazağı ile kenarda takımını yönetti. İkinci yarıda hava soğuyunca bu kez üzerine siyah hırkasını giydi...

YIĞİT: İNŞALLAH DAHA DEĞERLİSİNİ ATARIM

ATTIĞI golde ofsayta takılan F.Bahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, kupayı kazanmak istediklerini söyledi. "Bu maçı geride bıraktık, önümüze bakacağız. Çok önemli bir kupa... Moral ve motivasyon açısından" diyen 21 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: "Uzun bir izin yaptık ama herkes çok çalışmış, testlerde çok iyi çıktık. İnşallah bu süreci kupayla taçlandıracağız. Golüm iptal oldu ama inşallah daha kritik bir maçta, daha değerli bir gol atarım."

4 MAÇLIK KÂBUS SONA ERDİ

F.BAHÇE, Samsunspor'u 4 maç sonra mağlup etmeyi başardı. En son 21 Ağustos 2023'te Karadeniz ekibini 2-0 yenen F.Bahçe, sonraki 4 karşılaşmada beraberliğe razı olmuştu. Dün Adana'daki karşılaşmada F.Bahçe'nin kazanamama serisi noktalandı.