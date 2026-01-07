Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

ATV ekranlarında yayınlanacak Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.