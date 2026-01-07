SON DAKİKA | Beşiktaş Jonas Svensson ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş'ta beklenen veda gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Jonas Svensson ile yollarını ayırdı.

İŞTE YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA:

2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayırlmıştır.



Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.