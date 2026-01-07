Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Beşiktaş Jonas Svensson ile yollarını ayırdı!
Giriş Tarihi: 7.01.2026 20:29 Son Güncelleme: 7.01.2026 20:33

SON DAKİKA | Beşiktaş Jonas Svensson ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş, 32 yaşındaki sağ bek Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Beşiktaş'ta beklenen veda gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Jonas Svensson ile yollarını ayırdı.

İŞTE YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA:

2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayırlmıştır.

Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Danimarkalı sağ bek, Beşiktaş formasıyla toplam 71 maça çıktı ve 1 gol atıp 6 asist kaydetti.

