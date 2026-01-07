Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’nun transferini KAP’a bildirdi!

İşte bordo-mavililerden yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

Trabzonspor, genç stoperin sağlık kontrollerinden geçtiğini de duyurdu.

1.93 boyundaki stoper, bu sezon Avusturya ekibiyle 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.