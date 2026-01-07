Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun transferini KAP'a bildirdi!
Giriş Tarihi: 7.01.2026 17:33 Son Güncelleme: 7.01.2026 17:41

Trabzonspor, Türkiye'ye getirdiği Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'nun transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, transfer bombasını resmen patlattı.

Karadeniz devi, Chibuike Nwaiwu'nun transferi için anlaşmaya vardığını açıkladı.

İşte bordo-mavililerden yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

Trabzonspor, genç stoperin sağlık kontrollerinden geçtiğini de duyurdu.

1.93 boyundaki stoper, bu sezon Avusturya ekibiyle 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

