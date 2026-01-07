Yunus&Barış 12’den vurdu

Aslan'ı Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz taşıdı. Trabzon maçında 1'er gole imzasını koyan Yunus-Barış ikilisi, teknik heyet ve yönetimin beklentisini boşa çıkarmadı. İki oyuncuyla da bu sezon başında yeni sözleşme imzalandı.200 milyon TL kazanmaya başlayan Barış Alper de transfer sürecinde yaşananları son dönemdeki performansıyla unutturdu.