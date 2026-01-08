3. dalga hocaları vurdu

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında 3. dalga dün geldi. TFF; hakemler ve futbolculardan sonra bahis skandalına karışan teknik direktörler ile menajerleri de açıkladı. Federasyon, görev süreleri içinde son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen toplam 108 hocayı Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Ceza işlemlerinin yapılması için disipline verilen isimler arasında Gökhan Ünal, Hakan Keleş, Mehmet Altıparmak, Murat Hacıoğlu, Taner Gülleri ve İlker Avcıbay gibi tanıdık isimler de bulunuyor.

ALTIPARMAK 3 TAKIMI 'SÜPER' YAPMIŞTI

Sivasspor'da aktif olarak görev yapan Mehmet Altıparmak, 2017-08 sezonunda Erzurum Büyükşehir'i, 2018-19'da ise Gazişehir Gaziantep'i play-off'tan Süper Lig'e çıkarmıştı. 56 yaşındaki teknik adam, 2019-2020'de ise Hatayspor'u TFF 1. Lig'de şampiyon yapıp direkt Süper Lig'e taşımayı başarmıştı. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi ise şöyle: "Futbolla ilgili kişilerin, futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır."





103 MENAJER DE DİSİPLİNE VERİLDİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında hocalarla birlikte futbol menajerleri hakkında da disiplin süreci başlatıldı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre; toplam 103 menajer Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Bu isimlerin arasında Cenk Ergün, Necdet Ergezen ve Gökmen Özdemir gibi ünlü menajerler de bulunuyor. Ergün, G.Saray'da Sportif Direktör olarak görev yapmıştı.



STATLARA SİYAH BANT UYGULAMASI!

Bahis operasyonları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere flaş bir karar tebliğ etti. TFF, dün sabah yolladığı talimatla stadyumlarda yasal bahis reklamlarının tamamen kapatılmasını ve siyah bant kullanılmasını istedi. TFF ayrıca Türkiye'de faaliyet gösteren bahis sitelerine yönelik tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu.



ŞAŞIRTAN SEVK!

TFF'NİN sevk ettiği menajerler arasında bir isim dikkat çekti. 8 Haziran 2024'te vefat eden Özcan Üstüntaş da disipline gönderildi. Ancak daha sonra federasyon, 104 kişilik listesini 103'e düşürerek Üstüntaş'ın adını kaldırdı.