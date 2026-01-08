Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bandırmaspor, Oğuz Ceylan transferini açıkladı!
Giriş Tarihi: 8.01.2026 17:29

Bandırmaspor, tecrübeli sağ bek Oğuz Ceylan’ı kadrosuna dahil etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, savunma kurgusuna takviyede bulundu. Bordo-beyazlılar, tecrübeli futbolcu Oğuz Ceylan'ı renklerine bağladı.

Bandırmaspor, Oğuz Ceylan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Oğuz Ceylan'ın transferi konusunda oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Kariyerinde önemli kulüplerin formasını terleten tecrübeli sağ bek, kendisini sezon sonuna kadar Bordo-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Ceylan'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonl

