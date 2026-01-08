Beşiktaş’ın yıldızı Cerny ilk özel röportajını Sabah Spor’a verdi: Sahada çılgın bir Cerny göremezsiniz

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden sonra transferini en çok istediği isim olan, Rafa Silva krizi patladığında da takımda kilit rol üstlenen Vaclav Cerny, Antalya kampında SABAH Spor'a konuştu. Özellikle Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye attığı iki golle galibiyetin mimarı olan Çek kanat oyuncusu, İstanbul'daki hayatından siyah-beyazlı ekipte yaşadıklarına kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. İşte tecrübeli futbolcu ile yaptığımız uzun sohbetten öne çıkanlar:

HİSLERİM BENİ BEŞİKTAŞ'A GETİRDİ



Günlerin nasıl geçiyor?

Çok basit. Eşim ve bebeğimle İstanbul'dayım. Eve geldiğim zaman kızımla vakit geçiriyorum. Onunla yeni şeyler öğreniyorum. Hem bir baba hem de bir eş oluyorum.

Yazın taraftarlar seni çok istedi. Beşiktaş'a transfer sürecini anlatabilir misin?

Benim için tek opsiyon burada olmaktı. Dışarıdan bakınca süreç çok uzun sürmüş gibi gözükebilir ama resmi temaslar başladıktan sonra aslında çok kısa bir süre içerisinde sonuçlandı. İyi ki de sonuçlandı diyorum. Ben gelmeyi çok istedim, bunu etrafımdaki insanlar da biliyordu. Kendi açımdan da gelmek için her şeyi yaptığımı söyleyebilirim. İstediğim şey gerçekleşti, bundan daha mutlu olamazdım.



EN DİPTEN ZİRVEYE ÇIKTIM



Fenerbahçe maçına attığın gollerle damga vurdun. Senin için özel tişört yapıldı. Derbinin kahramanı oldun. Bu maçtan sonra yaşananlar nasıl hissettirdi?

Ben kariyerim boyunca duygusal olarak ne çok coşkulu ne de duygu seviyesi çok düşük oldum. Beni duygusal anlamda hiçbir zaman çok çılgınca göremezsiniz sahanın içerisinde. Bazen iyi şeyler olurken de bu işlerin bir ya da iki hafta sonra kötüye gidebileceğinin farkındayım. Her zaman duygusal bir yapım vardır ama işin hep sakin kalma tarafındayımdır. Genel olarak sakin bir insan olduğumu da söylemem lazım. Kendini her maç göstermek tabii ki önemli. İki gol atmış olmam beni mutlu etti. Ama bir başkası atsaydı da benim için hiç fark etmezdi. Takıma katkım olsun yeter. Futbolda işlerin çok çabuk değişebileceğini bilen biriyim. Bu tarz maçlarda her zaman karar veren siz olmuyorsunuz. İşin içerisinde taraftar var, maçın kendi momentumu ve birçok farklı değişken var. Başka bir açıdan bir şeyler söylemem gerekirse, iki tane çok ciddi çapraz bağ sakatlığı geçirdim. Yani en dipten en zirveye çıktım diyebilirim. O yüzden bu noktalarda daha sakin ya da biraz daha kontrollü yaklaşım gösteriyorum.



AÇLIĞI HİSSETMELİYİZ



Takımda hava nasıl, antrenmanlar nasıl geçiyor? İkinci yarı hedefler neler?

Oyuncular arasındaki hava ve birlikteliğimiz iyi gidiyor. Soyunma odası ortamımızın da pozitif olduğunu söyleyebilirim. Antrenmanlar konusunda da her şey yolunda gidiyor. Zorlamaya devam etmemiz lazım. Hepimizin gelişip, tutkuyu ve açlığı hissetmemiz lazım. Bunu her idmanda, her çalışmada ya da maçta devam ettirmemiz gerekiyor ki daha iyi olabilelim. İkinci yarı gelişimimizi devam ettirip iyi sonuçlar almak ve sezonu en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Türkiye Kupası'na da iyi başladık ve sonunu getirmeye çalışacağız.



BU FORMAYI GİYMEK BÜYÜK AYRICALIK



Beşiktaş'ı çok istemenin nedenleri nelerdi?

Farklı teklifler de aldığını biliyoruz. Bu bir histi. Sadece benim için değil ailem için de aslında aynı şeyleri hissettim. Benim Türk insanlarıyla ya da Türkiye ile bağı olan insanlarla yakınlığım var. Etrafımda böyle insanlar var. Onları da tanıdığım için bu birlikteliğin iyi olacağını düşündüm. Başka bir kültür, başka bir mantaliteyi tecrübe etmek istedim. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Taraftarları anlamında da bunu söylemem lazım. Böyle bir kulüpte oynamak da benim için büyük bir ayrıcalık.



ÇAY İÇMEYİ VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÇOK SEVİYORUM



Türklerle hep bağın olduğunu söyledin. Türklerle tanışman nasıl oldu? Hayatındaki yerleri için neler söylersin?

Ben 15 yaşında Çek Cumhuriyeti'nden Hollanda'ya Ajax'a gittim. Tesadüfen orada Türk aile ve çevremle tanıştım. 12 senedir de en iyi arkadaşım bu aileden biri. Kendi ailemden sonra böylesine yakın olduğum bir ailenin varlığı benim için çok önemliydi. İkinci ailem gibi oldular. Bu da o yaşlarda çok şey ifade ediyor insana, onlara güvendim. Türk kültürünü seviyorum. Mesela örnek veriyorum; kalabalık kahvaltı masaları benim çok hoşuma gidiyor. Türk yemeklerini çok seviyorum. İnsanların birlikteyken yarattıkları o ortam ve hava çok güzel. Her ülkenin kendine ait spesifik şeyleri vardır. Burada da çay var, en önemlilerinden biri. Günün her saatinde oturup içilecek bir içecek ve ben de çok seviyorum.



SÜPER LİG BENİ FAZLASIYLA ŞAŞIRTTI



Süper Lig'in seviyesini, kalitesini nasıl buldun?

Dürüst olmak gerekirse kalite konusunda sürpriz yaşadım. Ligdeki her takımın planlı bir oyun oynadığını ve kaliteli oyunculara sahip olduğunu söylemem lazım. Açıkçası ben bu kaliteyi beklemiyordum. Her takım bu kaliteyi göstermeye çalışıyor ki bu da iyi bir şey. Ligin kendisiyle alakalı bazı olumsuzluklar da var ama bu konularla ilgili yorum yapmak istemiyorum.

İlk devrenin son döneminde performansın ciddi şekilde arttı. Alışma süreciyle mi alakalı?

Alışma süreci değildi açıkçası. Hatta en iyi oynadığım maçlardan bir tanesi ilk oynadıklarım arasındaydı. Belki mevki ve pozisyon değişikliği, oyunla alakalı olabilir ama adaptasyon diyemem. Bazen her şeyin oturmasını beklemeniz gerekiyor. Ben neler yapabileceğimi biliyorum. Kendi kalitemin de farkındayım. Bunu her maç göstermek ve bu şekilde devam etmek istiyorum.



RAHATSIZ EDEN DURUM VARSA SUSMAM



Yeşil saha içerisindeki Cerny ile saha dışındaki Cerny nasıl?

Bu eşim için çok güzel bir soru olabilir. Ben bazı anlarda söylemek istediği şeyi söyleyen ve duygularını ifade eden bir insan olurum. Rahatsız olduğumu ya da beni rahatsız eden bir durum varsa bunu söylemekten çekinmem. Böyle bir yapım vardır. Saha içerisinde ise aksiyon alan, maça katkı veren ya da maça direkt etki eden, beklenmedik anlarda beklenmedik şeyleri yapıp takıma yardım eden birisi olmaya çalışıyorum.



AVRUPA'DAN ERKEN KOPMAK HAYAL KIRIKLIĞI



Beşiktaş bu sezonun ilk devresinde farklı şeyler yaşadı. Avrupa'dan elendi, teknik adam değişikliği oldu, işler çok istenildiği gibi gitmedi. Bu durumu nasıl görüyorsun?

Sezon başında burada değildim ama uzaktan takip ettiğim kadarıyla Avrupa'dan elenmek hayal kırıklığı oldu. İyi bir başlangıç olmadı, sonra hızlıca bir hoca değişikliği geldi. Takıma geldikten sonraki süreçle ilgili konuşursam, ben ve takım da elimizden geldiğince gelişmeye çalıştık. İnişler-çıkışlar yaşadık. İlk yarının sonuna doğru bu gelişimi pozitif anlamda hem istikrar hem skor anlamında görebiliriz, bunun üzerine inşa etmemiz lazım. İnsanların burada ne kadar tutkulu olduğunu biliyor ve saygı duyuyorum. İyi oynamak, takım için önemli olmak çok değerli.

FİNALDE KARAR HER ZAMAN HOCANIN



Sergen hoca ile ilişkin nasıl? 8 numara konusu da var. Neler söylersin?

Hoca ile ilişkimiz iyi. İhtiyacınız olan şey, hocanın sizden istediklerini bilmeniz. Pozisyona gelirsek, sağ kenar ya da 8 numara oynamak fark etmez. Kendi içimde tercihlerim tabii ki var ama her mevkide elimden geleni yaparım. Finalde de kararı hocamız verir.



EN İYİ İLK 11'İ

Courtois

Dani Alves

Ramos

Van Dijk

Marcelo

Thiago Alcantara

Modric

Zidane

Neymar

Cristiano Ronaldo

Messi

VACLAV CERNY'NIN ENLERİ

En zorlandığı savunmacı: Dani Carvajal

En iyi orta saha: Luka Modric

En iyi santrfor: Cristiano Ronaldo

En güzel stadyum: Signal Iduna Park

En iyi stat atmosferi: Beşiktaş ve Ibrox Stadyumu Çocukluk hayali: Futbolcu olmak

İdolü: Cristiano Ronaldo ve babası

En sevdiği müzik: 80'ler ve 90'lar

En sevdiği Türk yemeği: Menemen Gol mü asist mi: Gol

Futbol dışı tutku: Baba olmak

İSTANBUL'DA GÜVENDE HİSSEDİYORUM

İstanbul'da yaşamaktan ailece büyük keyif aldıklarını söyleyen Cerny, "Öncelikle kendimizi burada güvende ve evimizde hissediyoruz. Kızımızı büyütürken ihtiyacımız olan her şey İstanbul'da mevcut. Kalabalığa çok fazla karışmamaya çalışıyoruz. Çünkü şehir gerçekten çok kalabalık, buna alışmamız lazım. Bizim geldiğimiz yer daha sessiz daha sakin, daha az insanın yaşadığı yerdi. İstanbul çok daha büyük ve renkli bir şehir" dedi.