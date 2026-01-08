Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta Cengiz Ünder takımla birlikte çalıştı!
Beşiktaş’ın Antalya kampındaki hazırlıkları devam ederken, siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından siyah-beyazlılar, dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenmanda Cengiz Ünder, takımla çalıştı.

Yağmurlu havadaki antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen ikinci bölümünde teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularına taktik çalıştırdı.

Beşiktaş, yarın Romanya ekiplerinden FCSB ile hazırlık maçı oynayacak.

