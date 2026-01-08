Çorum FK, Ibrahim Zubairu’yu opsiyonlu kiraladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, hücum hattını Ibrahim Zubairu ile kadrosunu güçlendirdi. Kırmızı-siyahlılar, Partizan forması giyen Ibrahim Zubairu'nun transferini açıkladı.

Ibrahim Zubairu'nun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Öte yandan yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi bulunduğu kaydedildi.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, FK Partizan'dan profesyonel futbolcu Ibrahim Zubairu'yu, sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmıştır. Ibrahim Zubairu'ya aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.