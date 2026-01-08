Fenerbahçe, Süper Kupa finali hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı.

Ardından sahaya geçen futbolcular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin devamında pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Samsunspor ile oynanan maçta 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenmeyle geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.