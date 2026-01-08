Fransa Süper Kupası’nda şampiyon PSG!

Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi 2-2 berabere biten maçta Olimpik Marsilya'ya penaltılarla 4-1 üstünlük kurarak Fransa Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Kuveyt'teki Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadı'nda oynanan Fransa Süper Kupa maçında PSG ile Olimpik Marsilya karşılaştı.

PSG, 13. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Rakibine 76. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 87. dakikada Willian Pacho'nun kendi kalesine attığı gollerle cevap veren Marsilya, durumu 2-1 yaptı.

Gonçalo Ramos'un 90+5. dakikada bulduğu golle mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan PSG, üst üste 4 olmak üzere 14. kez kupayı kazandı.