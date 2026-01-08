Mert Günok kontrolden geçti

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan eski kalecisi Mert Günok'u kadrosuna kattı. 36 yaşındaki file bekçisi dün sağlık kontrolünden geçti.Mert karşılığında F.Bahçe, Cengiz Ünder'in 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu 5 milyon Euro'ya düşürdü. Tecrübeli kaleci, yaptığı şu açıklamayla Beşiktaş'a veda etti: "15 Ağustos 2021... Beşiktaş'a imza attığım ilk gün... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım.Sevgili Beşiktaş camiası, hoşça kalın."