Mert Günok kontrolden geçti

Giriş Tarihi: 8.01.2026

F.Bahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan eski kalecisi Mert Günok'u kadrosuna kattı. 36 yaşındaki file bekçisi dün sağlık kontrolünden geçti. Bugün 2.5 yıllık imzayı atması bekleniyor. Mert karşılığında F.Bahçe, Cengiz Ünder'in 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu 5 milyon Euro'ya düşürdü. Tecrübeli kaleci, yaptığı şu açıklamayla Beşiktaş'a veda etti: "15 Ağustos 2021... Beşiktaş'a imza attığım ilk gün... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim. Sevgili Beşiktaş camiası, hoşça kalın."

