Real Madrid, Atletico Madrid’i 2 golle geçti!

Giriş Tarihi: 9.01.2026 00:31

Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nın yarı finalinde Atletico Madrid karşısında 2-1'lik skorla kazandı. Real Madrid bu sonucun ardından finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

İspanya Süper Kupa yarı final maçında Atletico Madrid'i 2-1 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşılaştı.

Real Madrid, 2. dakikada Federico Valverde ve 55. dakikada Rodrygo'nun attığı gollerle Madrid derbisini 2-1 kazanarak Barcelona'nın finaldeki rakibi oldu. Atletico Madrid'in golü ise, 58. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla 81. dakikada oyuna girdi.

İspanya Süper Kupa'nın diğer yarı final eşleşmesinde Barcelona, Athletic Bilbao'yu 5-0 yenerek ilk finalist olmuştu.

Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.

