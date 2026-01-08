Sarıyer, Çorum FK’dan Emeka Eze’yi kiraladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, hücum hattını Emeka Eze güçlendirdi. Lacivert-beyazlılar, Çorum FK forması giyen tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağladı.

Çorum FK, Emeka Eze'nin ayrılığına dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Emeka Friday Eze'nin SMS Grup Sarıyer Kulübü'ne geçici transferi konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlanmıştır. Emeka Friday Eze'ye kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ederiz. SMS Grup Sarıyer Kulübü'ndeki futbol kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

Emeka Eze, bu sezon Çorum FK'da 20 müsabakada şans buldu. Tecrübeli santrfor, bu mücadelelerde 8 kez rakip fileleri havalandırdı.