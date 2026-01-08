Son dakika haberi: Matteo Guendouzi Fenerbahçe için İstanbul’a geldi!

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi özel uçakla İstanbul'a getirdi.

İtalya'dan havalanan uçak 14.15'te Sabiha Gökçen'e iniş yaparken Guendouzi ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek birlikte geldiler.

Son olarak Lazio'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

26 yaşındaki futbolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kendisini bekleyen araca bindi. Daha sonra kendisini bekleyen basın mensupları ve taraftarların yanına gelerek selam verdi ve araca döndü.

PERFORMANSI

Kariyeri boyunca 374 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 19 gol ve 38 asist kaydetti. Lazio'da bu sezon 16 maça çıkan yıldız futbolcu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.