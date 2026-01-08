Son dakika haberi: Matteo Guendouzi resmen Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından ikinci transferini de gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Lazio'dan orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi resmen kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek'in Guendouzi ile özel uçakla İstanbul'a hareket ettiği fotoğraf da paylaşımda yer aldı.,

Yıldız futbolcunun saat 13.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.