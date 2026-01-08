TFF açıkladı! Süper Kupa’daki Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa'nın final maçı ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

BİLETLER TÜKENDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa'nın finalinin biletleri hızlı şekilde tükendi.

ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak dev derbi kapalı gişe oynanacak.

Dev derbinin bilet fiyatları 1500 ile 3000 lira olarak belirlenmişti.