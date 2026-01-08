Turkcell Süper Kupa, 6. kez Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda!

Yeni formatıyla 2025 Turkcel Süper Kupa organizasyonun finali, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

2002 yılında hizmete açılan Olimpiyat Stadyumu bugüne kadar birçok önemli finale ev sahipliği yaptı. Bu stadyumda yerel maçların dışında 2 kez de uluslararası organizasyon yapıldı. İstanbul'da bulunan ve 77 bin 563 seyirci kapasitesine sahip olan Olimpiyat Stadyumu, Türkiye'deki statlar içerisinde de en fazla seyirciye sahip olarak yer alıyor.

6.KEZ OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bugüne kadar 5 kez oynandı. İlk olarak 2 Ağustos 2009 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu stadyumda yapılan Süper Kupa son olarak ise 3 Ağustos 2024'te Galatasaray ile Beşiktaş arasında burada gerçekleştirildi.

EN ÇOK KAZANAN TRABZONSPOR

2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan maçlarda en çok Trabzonspor kupayı müzesine götürdü. Söz konusu 5 karşılaşmanın 3'ünü bordo-mavililer kazanırken, Fenerbahçe ile Beşiktaş da 1'er kez kupaya uzandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçları şöyle:



02.08.2009

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2



07.08.2010

Bursaspor: 0 - Trabzonspor: 3



27.01.2021

Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 2



30.07.2022

Trabzonspor: 4 - Sivasspor: 0



03.08.2024

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ 2 DEFA OLİMPİYAT STADYUMU'NDA BELLİ OLDU

Bugüne kadar birçok takımın maçlarını da oynadığı Olimpiyat Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 defa final yapıldı. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de final 2 kez bu stadyumda oynandı. İngiliz ekibi Liverpool ve İtalyan takımı Milan arasında 25 Mayıs 2005 tarihinde oynanan ve unutulmaz anlara sahne olan finali, penaltılarla Liverpool kazandı. 10 Haziran 2023'te oynanan diğer Şampiyonlar Ligi finalinde ise İngiliz temsilcisi Manchester City, İtalyan ekibi Inter'i 1-0'lık skorla yendi.

3.GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 2 kez kozlarını paylaştı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yenileme çalışmaları nedeniyle sarı-kırmızılıların 2003-2004 sezonunda maçlarını oynadığı Olimpiyat Stadyumu'nda ilk derbi de bu dönemde yapıldı. 21 Eylül 2003 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 2-2'lik skorla sona erdi. İki takım, 11 Mayıs 2005 tarihinde ise bu kez Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar, rakibini 5-1'lik skorla mağlup ederek kupaya uzandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Turkcell Süper Kupa finaliyle birlikte yaklaşık 21 yıl sonra bu statta 3. kez karşı karşıya gelecek.