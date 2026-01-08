Zidane hayranı!

6 yaşında PSG altyapısında başlayıp Lorient'te vitrine çıkan Guendouzi 19 yaşında Arsenal'e gitti, Berlin'deki Hertha dönemi ve Marsilya'daki olgunlaşma süreci derken Lazio'da merkez orta saha kimliğine daha da yaklaştı.kariyerinin her aşamasında (Arsenal, Marsilya ve Lazio) Zidane'ı izleyerek futbolunu geliştirdi ve onu örnek aldı.sergilediği performans nedeniyle taraftarlar Guendouzi'ye "Yeni Zidane" yakıştırmasında bulundu. Sahadaki agresif geçişleri, Zidane ekolünün modern bir yansıması olarak görüldü.hikâyesi, Brighton maçıyla sona erdi. Maçın bitiminde rakip oyuncu Neal Maupay'in boğazını sıkması sonucu, düzen ve disiplini bozduğu için sezonun kalan 8 maçında forma giyemedi. Ertesi sezon H.Berlin'e kiralandı.Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 56 maç (52'si ilk 11) oynayarak kariyerinin bir sezonda en çok sahada olduğu sezonuna imza attı.Fransa Milli Takımı ile 2021 Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Arsenal ile 2018-19'da Avrupa Ligi finalisti, 2021- 22'de Marsilya'da Fransa Ligi ikinciliği gördü. 2022 Dünya Kupası'nda Fransa ile turnuvayı ikinci tamamladı.