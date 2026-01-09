Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK’yi tek golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Amed Sportif Faaliyetler, rakibini 1-0 mağlup etti.
3 puanı getiren golü Mbaye Diagne kaydederken, tecrübeli santrfor 2. yarıda bir de penaltı kaçırdı.
Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 42'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Sabri Öğe, Mahmut Gülle, Melih Aldemir
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Tarkan Serbest,(Dk. 46 Adama Traore) Kahraman Demirtaş, Murat Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Mehmet Yeşil, Moreno (Dk. 80 Fernando), Dia Saba (Dk. 87 Poko), Afena-Gyan, (Dk. 67 Hasani), Mbaye Diagne
Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Üzeyir Ergün (Dk. 80 Burak Çoban), Erkan Kaş, Attamah, Ferhat Yazgan, (Dk. 61 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler, Ahmed Ildız, Barbosa (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Yusuf Erdoğan (Dk. 81 Aleksic), Samudio (Dk. 61 Thiam)
GOLLER: Dk. 45 Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Mbaye Diagne, Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler), Erkan Kaş, Tiam (Arca Çorum FK)