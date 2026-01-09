Derbide kartlar havada uçuşuyor

İki takımın 53'ü Süper Lig, 8'i Türkiye Kupası, 4'ü Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 66 randevusunda hakemler, 50 kırmızı, 402 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 66 maçta sarı-lacivertli futbolcular 27, sarı-kırmızılı oyuncular da 23 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista, Bülent Korkmaz, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz ise birer kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Fred ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

LİGDEKİ SON DERBİDE 7 SARI KART ÇIKTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon oynanan Süper Lig karşılaşmasında toplam 7 sarı kart gösterildi.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'den Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde ve kaleci Ederson sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray'da ise Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır'a sarı kart gösterildi.

SON 10 DERBİDE KART RAPORU

Fenerbahçe, iki takım arasında oynanan son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.

Taraflar, 2021-2022 sezonundan başlayan dönemde 1'i Türkiye Kupası, 9'u lig olmak üzere 10 müsabakaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda 6 kez kırmızı kart görürken, Galatasaray 2 kez kızardı.

Öte yandan söz konusu süreçte takımlar arasında oynanması gereken Süper Kupa müsabakası Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesiyle hükmen sonuçlandı. (Habere konu müsabaka son 10 maça dahil edilmedi)