Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

İki takım, Turkcell Süper Kupa'yı kazanmak için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un performansı derbide sonucu belirleyecek.

Galatasaray kalesi Uğurcan'a yakın

Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 10 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıkan milli file bekçisi, söz konusu karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapatırken 16 gole engel olamadı.

Uğurcan Çakır, bu sezonun ilk 4 lig maçında Trabzonspor'un kalesinde görev yaptığı periyotta 3 kez kalesinde gole izin vermezken 1 kez de topu ağlarında gördü.

Günay, 9 maçın 5'inde kalesini gole kapadı

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, bu sezon 9 karşılaşmada görev aldı.

Bu sezon 7 lig ve birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Kupası müsabakasında kaleye geçen 34 yaşındaki kaleci, bu maçların 5'inde gole izin vermezken 4 müsabakada 5 gol yedi.