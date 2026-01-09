Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 08.01.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:"1- Galatasaray Kulübü'nün 05.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- Fenerbahçe Kulübü'nün 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- Samsunspor Kulübü'nün 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Samsunspor Kulübü futbolcusu Antoine Makoumbou'nun aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."