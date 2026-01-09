MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "İnandırıcı olmayan sakatlıklarda oyun durmayacak"

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TRT SPOR'da açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hakemleri uyardıklarını ifade eden Ferhat Gündoğdu, "Kapanış konuşmasında bugün ikinci yarı talimatı olarak şunu verdim, kulüplere de yazılı olarak hatırlatacağız. Futbolun marka değerinden bahsediyoruz ve bunu arttırmak için çalışıyoruz. TFF'nin hedefi var, biz de marka değerine katkıda bulunmak istiyoruz, iyi bir hakemlikle.

İlk yarıda kötü imaj veren konulardan biri teknik alan yönetimiyle ilgili aksaklıkları... İtiraz herkesin hakkıdır. Kurallar çerçevesinde bir şey yok ama kural dışındaki itirazları cezalandırmadığınızda adaleti sarsıyorsunuz ve marka değerine kötülük yapıyorsunuz." dedi.

"KURALI UYGULAMAKTA SERT OLACAĞIZ"

Gündoğdu, "İkinci yarıda itirazlara dikkat edeceğiz, buradan eleştiri alacağız. Aşırı itirazlarda önce kulübeleri uyaracak, sonra hakem geliyorsa, mutlaka kart çıkacak. Kuralı uygulamakta sert olacağız. Teknik adamları anlıyoruz ama rencide etmemek gerekiyor.

Hakemlere, kalecilerle ilgili 8 saniye kuralını hatırlattık. Yeni uygulama, bazen genç arkadaşlar maçın heyecanıyla unutabiliyor. Yakaladık ve ismen de o arkadaşları uyardık. Artık adapte olmamız lazım. Kaleciler de dikkat etsin." diye konuştu.

"İNANDIRICI OLMAYAN SAKATLIKLARDA OYUN DURMAYACAK"

MHK Başkanı Gündoğdu, hakemlerin inandırıcı bulmadığı sakatlıklarda oyunu durdurmayacağını açıkladı.

Gündoğdu, "Futbolcular ve kenardakiler bu yalancı sakatlıklarla ilgili artık yardımcı olsun. 'Oyuncular da bunu yapmasın' dersek, daha adil oluruz. 16 kamera var, oyuncular da yapmamalı. Kafa travmaları için kimse risk alamaz. 'Ciddi sakatlık olduğuna inanıyorsanız, oyunu durdurun' diyor. İnanmadığınızda, kendi takım arkadaşı bile durmadığında siz neden duracaksınız? Bizi aldatmaya çalışıyor.

Hakem, oyuncunun yanına gittiğinde bir de fırça atıyorlar. O konuşma oyunu daha da geciktiriyor. Hakem sadece doktor isteyip, istemediğini soracak. Cevap vermiyorsa, hemen oyunu başlatın. Oyun soğumasın, duraksama süreleri azalsın. Arkadaşlarımız burada da sert tavır sergileyecekler. Gerçek sakatlığı tespit edeceğiz." açıklamasında bulundu.

KAZIMCAN KARATAŞ POZİSYONU

Ferhat Gündoğdu, Galatasaray - Samsunspor maçının son anında yaşanan Kazımcan Karataş pozisyonunu yorumladı.

Gündoğdu, "Galatasaray-Samsunspor maçındaki pozisyonda Kazımcan Karataş topu görüyor. Bu bir kriter. Ben bu kriterde panelde ayrıştım. Ama onların da haklı olduğu yer var. Tek kritere göre karar veremiyorsun." dedi.

OZAN ERGÜN SÖZLERİ

Ferhat Gündoğdu, Fenerbahçe - Konyaspor maçında hakem Ozan Ergün'ün kaleciye "Ben penaltı vermedim, VAR verdi" söylediği iddia edilen cümle için konuştu.

Gündoğdu, "Fenerbahçe-Konyaspor maçında penaltı pozisyonunda hakem arkadaşımızın 'VAR verdi. Ben ne yapabilirim?' dediği iddia edilmişti. Ben hakem arkadaşımızla konuştum. Hakem arkadaşımız 'Hocam öyle bir şey söylemedim' dedi. Ertesi gün kayıtları dinledim. Evet öyle bir şey söylememiş.

Etkileşim için bunlar yapılıyor. Ozan Ergün'ü aradım ve sordum, böyle bir şey demediğini söyledi. Ertesi sabah koşarak VAR odasına gittim ve dinledim, alakası yok. Bu tür olaylar ve hakemlerin kişisel karalanmaları nedeniyle avukatlık birimi kuruldu. VAR kayıtlarını kanıt göstererek, 90 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bilgi kirliliği, bunu yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.