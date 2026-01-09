Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı!
9.01.2026 19:12

Samsunspor İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı!

Samsunspor, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ve Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ara transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı takım, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında ise oyuncuların, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edildiği ifade edildi.

