CANLI | Süper Kupa’da Galatasaray - Fenerbahçe maçı!

TEDESCO: TAKIM OYNAMAYA HAZIR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finali öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının genel durumuna değinen Domenico Tedesco, "Maç öncesi konuşmam çok yüksek sesli ve motive ediciydi. Takımın buna ihtiyacı yoktu ama yine de bunu yaptım. Takım çok ateşli ve oynamaya hazır. İyi durumdayız" dedi.

Domenico Tedesco şu şekilde devam etti: "Birliktelik ve aile kelimelerini vurguluyoruz. Bir kelime kullanıyorsanız, bunu hissetmeniz de lazım. Sabah işe gittiğiniz yer çok güzel olmalı, Samandıra da böyle bir yer. Oraya gitmekten, oradan olmaktan mutluluk duyuyoruz."

OKAN BURUK'TAN GÜNAY AÇIKLAMASI

Tedesco'nun ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Yolda trafik de vardı, bu havada, bu şartlarda iki takımın taraftarlarının bu stada koşarak gelmesi çok değerli. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, biz de gerekeni sahada yapacağız. Bu maçların heyecanı her zaman başkadır. Sahada kalmak gerekiyor. Sonra planlarımızı uygulamak istiyoruz. Rakibimizin de yeni transferleri sahada olacak. Bizim de alışık olmuş kadromuz var. Kadroda orta sahayı değiştirdik. Kalede de Günay'ı tercih ettik. Geçen sene kupada Günay vardı, onu seçtik. Uğurcan da Trabzonspor'a karşı iyi oynadı. Herkes çok oynamak istiyor." dedi.

"HER FUTBOLCUYA NASİP OLMUYOR"

Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, Galatasaray derbisi öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kupayı almak istediklerini belirten Çağlar Söyüncü şu ifadeleri kullandı:

"Böyle büyük finaller her futbolcuya nasip olmuyor. Bunun bilincindeyiz. Fenerbahçe taraftarına güzel bir hediye vermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi Samandıra'da güzel bir ortam var, her şey mükemmel. Güzel bir oyunla kupayı almak istiyoruz."