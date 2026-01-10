CANLI | Süper Kupa’da Galatasaray - Fenerbahçe maçı!

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Dev mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.
Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Kritik derbide Ömer Faruk Turtay VAR, Anıl Usta ve Ali Şansalan ise AVAR olarak görev alacak.
Heyecan dolu müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dev derbinin canlı yayını ve anlatımı haberimizde olacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele saat 18.45'te başlayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Icardi.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Duran.
GALATASARAY 0 - 0 FENERBAHÇE (MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN)
TEDESCO: TAKIM OYNAMAYA HAZIR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finali öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Oyuncularının genel durumuna değinen Domenico Tedesco, "Maç öncesi konuşmam çok yüksek sesli ve motive ediciydi. Takımın buna ihtiyacı yoktu ama yine de bunu yaptım. Takım çok ateşli ve oynamaya hazır. İyi durumdayız" dedi.
Domenico Tedesco şu şekilde devam etti: "Birliktelik ve aile kelimelerini vurguluyoruz. Bir kelime kullanıyorsanız, bunu hissetmeniz de lazım. Sabah işe gittiğiniz yer çok güzel olmalı, Samandıra da böyle bir yer. Oraya gitmekten, oradan olmaktan mutluluk duyuyoruz."
OKAN BURUK'TAN GÜNAY AÇIKLAMASI
Tedesco'nun ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Yolda trafik de vardı, bu havada, bu şartlarda iki takımın taraftarlarının bu stada koşarak gelmesi çok değerli. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, biz de gerekeni sahada yapacağız. Bu maçların heyecanı her zaman başkadır. Sahada kalmak gerekiyor. Sonra planlarımızı uygulamak istiyoruz. Rakibimizin de yeni transferleri sahada olacak. Bizim de alışık olmuş kadromuz var. Kadroda orta sahayı değiştirdik. Kalede de Günay'ı tercih ettik. Geçen sene kupada Günay vardı, onu seçtik. Uğurcan da Trabzonspor'a karşı iyi oynadı. Herkes çok oynamak istiyor." dedi.
"HER FUTBOLCUYA NASİP OLMUYOR"
Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, Galatasaray derbisi öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Kupayı almak istediklerini belirten Çağlar Söyüncü şu ifadeleri kullandı:
"Böyle büyük finaller her futbolcuya nasip olmuyor. Bunun bilincindeyiz. Fenerbahçe taraftarına güzel bir hediye vermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi Samandıra'da güzel bir ortam var, her şey mükemmel. Güzel bir oyunla kupayı almak istiyoruz."
"GALATASARAY'IN TARİHİNDE KUPALAR VAR"
Galatasaray'ın genç savunmacısı Arda Ünyay, Süper Kupa'nın finalindeki Fenerbahçe derbisi öncesi A Spor'a konuştu.
Arda Ünyay mücadele ile ilgili şu sözleri dile getirdi:
"Bizi bu soğuk havada destekleyen taraftarımıza teşekkür ederiz. Galatasaray'ın tarihinde kupalar var. İnşallah yine kazanacağız ve iyi bir kupa sevinci yaşayacağız."
GALATASARAY 4 GOLLE FİNALDE
Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısında 4-1'lik skorla kazanmıştı.
FENERBAHÇE FİNALE 2 GOLLE ÇIKTI
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile kozlarını paylaşmıştı. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında 2-0 kazanmış ve final biletini almıştı.
DEV REKABETTE 405. RANDEVU
Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihinde 405'inci kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 karşılaşmadan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip 130 kez (biri hükmen) galip geldi.
SÜPER KUPA'DA 5. MAÇ
İki takım, Süper Kupa'da 5'inci kez birbirlerine rakip olacak. Galatasaray 3 kez gülerken 1'i berabere bitti.
21 YIL SONRA DEV BULUŞMA
Galatasaray ve Fenerbahçe, 2005'teki Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından 21 yıl sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda buluşacak. İki takımın taraftarlarının, 77 bin 563 kişi kapasiteli Türkiye'nin en fazla seyirci alan stadını tıklım tıklım doldurması bekleniyor.