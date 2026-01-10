Charles-André Raux-Yao, Eyüpspor’da!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, orta saha kurgusunu Charles-André Raux-Yao ile güçlendirdi. Eflatun-sarılılar, 24 yaşındaki orta saha Charles-André Raux-Yao'nun transferini açıkladı.

Eyüpspor, Charles-André Raux-Yao ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Eyüpspor'umuz, Fransa'nın Stade Briochin Kulübü'nden Charles-André Raux-Yao'yu 2,5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Charles-André Raux-Yao'ya Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun sarılı formamız ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."