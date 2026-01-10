Fenerbahçe’de Guendouzi’den Tedesco’ya mesaj!

Fizik durumunun yanı sıra moral olarak da çok iyi olduğunu belirten Fransız oyuncu, Galatasaray ile oynanacak kritik final maçında şans verilmesi halinde sahaya çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Bu tarz maçları kariyerinde çok defa oynadığının altını çizen oyuncu, şu sözlerle hocasından ilk 11 şansı istedi: "Kupayı kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ben de bu maça hazır bir şekilde geldim ve oynamak istiyorum. Bir an önce F.Bahçe taraftarının önüne çıkmak, takım arkadaşlarımla başarıya ulaşmak istiyorum. Karar sizin ama bilmenizi isterim ben tam konsantrasyon ile maça hazırım."