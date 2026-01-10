Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’den ilk gol sevinci!

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Lazio'dan transfer edilen ve 2 gün önce İstanbul'a gelen Matteo Guendouzi, finale 11'de başladı. Fransız orta saha derbide 28. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Savunmadan seken top sonrası Levent'in pasında topu kontrol eden Guendouzi, ceza yayı önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu müsabaka boyunca yaptığı kritik müdahalelerle de galibiyette önemli rol oynadı.Guendouzi, sarı-kırmızılılara karşı 90 dakika sahada kaldı.