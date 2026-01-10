Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'den ilk gol sevinci!
Giriş Tarihi: 10.01.2026 21:59

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'den ilk gol sevinci!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında fileleri havalandırdı ve ilk maçında gol sevinci yaşadı.

İHA
Fenerbahçe’de Matteo Guendouzi’den ilk gol sevinci!
  • ABONE OL
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Lazio'dan transfer edilen ve 2 gün önce İstanbul'a gelen Matteo Guendouzi, finale 11'de başladı. Fransız orta saha derbide 28. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Savunmadan seken top sonrası Levent'in pasında topu kontrol eden Guendouzi, ceza yayı önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu müsabaka boyunca yaptığı kritik müdahalelerle de galibiyette önemli rol oynadı.

Guendouzi, sarı-kırmızılılara karşı 90 dakika sahada kaldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'den ilk gol sevinci!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz