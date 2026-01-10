İsmail Yüksek: Hak ederek kazandık!

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyon oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Galatasaray ile oynanan maçın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren İsmail Yüksek, "Mükemmel mücadele, hak ederek kazandık. Tüm takımın ayağına sağlık. İnşallah sezon sonunun fragmanı olur. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Yeni transferlerin performansıyla ilgili soruya İsmail Yüksek, "Yeni transferler kısa sürede mükemmel uyum sağladı. Teknik heyet, yönetime teşekkür ederim. Burada olmayanlar var, onlara da selam olsun" cevabını verdi.