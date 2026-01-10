Jayden Oosterwolde, Galatasaray’a karşı siftah yaptı!

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde 1 gole imza attı. Müsabakaya 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 48. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Sol taraftan Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında altıpas içinde yaptığı vole vuruşla fileleri havalandırdı.



Fenerbahçe'de 4. sezonunu geçiren Oosterwolde, bu sezon 27 maçta görev yaparken ilk kez gol sevinci yaşadı.