Jota yıldızlaştı Ahmet umut verdi

kampında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, özel maçta Romanya ekibi FCSB ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 geri düşmesine rağmen 5 dakika içinde bulduğu gollerle 2-1 yendi. Jota Silva 1 gol ve 1 asistle mücadelenin yıldızı oldu. 19 yaşına girecek olan Ahmet Sami Bircan da ilk kez a takım ile sahne alırken fileleri havaalndırdı.