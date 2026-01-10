Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jota yıldızlaştı Ahmet umut verdi
Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, özel maçta Romanya ekibi FCSB ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 geri düşmesine rağmen 5 dakika içinde bulduğu gollerle 2-1 yendi. Jota Silva 1 gol ve 1 asistle mücadelenin yıldızı oldu. 19 yaşına girecek olan Ahmet Sami Bircan da ilk kez a takım ile sahne alırken fileleri havaalndırdı. Genç forvet, mücadelenin tamamında sahadaydı. Öte yandan Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığı nedeniyle teknik heyetten izin alarak kamptan ayrıldı ve İstanbul'a döndü.
