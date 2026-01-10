Manchester City’den Exeter City kalesine 10 gol!

İngiltere FA Cup 3. Tur maçında Manchester City ile 1. Lig ekibi Exeter City, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım mücadeleyi 10-1 kazandı. Manchester City'nin gollerini 12. dakikada Max Alleyne, 24. dakikada Rodri, 42. dakikada Jake Doyle Hayes (kendi kalesine), 45. dakikada Jack Fitzwater (kendi kalesine), 49 ve 90+3. dakikada Rico Lewis, 54. dakikada Antoine Semenyo, 71. dakikada Tijjani Reijnders, 79. dakikada Nico OReilly, 86. dakikada Ryan McAidoo kaydetti.

Exeter City'nin tek sayısı ise 90. dakikada George Birch'ten geldi.

Manchester City'de Erling Haaland karşılaşmanın ilk 45 dakikasında forma giyerken gol bulamadı.