Matteo Guendouzi: Bu daha başlangıç!

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takımda çıktığı ilk maçta gol atan ve şampiyonluk yaşayan Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Matteo Guendouzi, "İlk maçımda ilk kupam. Bundan daha iyi başlangıç olamazdı! Bu daha başlangıç. Çok daha fazla kupa kazanacağız" dedi.
Atmosfere dikkat çeken Matteo Guendouzi, "Takımımla gurur duyuyorum! Şu atmosfere bakın! Çok daha fazla kupa kazanmak istiyoruz ve bunu hak ediyoruz! Çok daha fazla kupa kazanacağız" şeklinde konuştu.Performansına dair soruya Matteo Guendouzi, "Gelmeden önce Fenerbahçe'yi çok fazla izledim. Çok kaliteli oyuncular var. Beraber oynadık ve böyle oynarsanız, sonuç alırsınız. Devamını getirmek istiyoruz" cevabın verdi.