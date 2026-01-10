Mauro Icardi’den Fenerbahçe maçı sözleri!

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mauro Icardi, "Önemli bir maçtı, dün de bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. Onlar daha çok kazanmak istiyordu. İlk golden sonra ritim onların lehine oldu. Daha istekliydiler, onları tebrik etmek lazım" dedi.