Mauro Icardi’den Fenerbahçe maçı sözleri!

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Mauro Icardi, "Önemli bir maçtı, dün de bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. Onlar daha çok kazanmak istiyordu. İlk golden sonra ritim onların lehine oldu. Daha istekliydiler, onları tebrik etmek lazım" dedi.
Mauro Icardi son olarak şu sözleri dile getirdi:
"Biz buraya lig ve kupa şampiyonu olarak geldik. Dört yılda her şeyi kazandık, bugün kaybetme günüymüş. Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz."
Mauro Icardi'den Süper Kupa finali sonrası flaş Fenerbahçe yorumu!