Turkcell Süper Kupa'da şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Müldür, müsabakanın ardından konuştu.

Şampiyonluğu değerlendiren Mert Müldür, "Sonuna kadar hak ettik. Çok pozisyonlara girdik. Fenerbahçe'de kazandığım ilk kupa, kariyerimde kazandığım ilk kupa. İnşallah sezon sonunda da böyle seviniriz" dedi.

Bireysel performansına dair soruya Mert Müldür, "Son haftalarda şans bana da geldi, iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam edeceğim" cevabını verdi.

