Samsunspor, İrfan Can Eğribayat’ı açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kaleci rotasyonuna takviyede bulundu. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat ile anlaşma sağladı.

Samsunspor, İrfan Can Eğribayat'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Sözleşmede satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı belirtildi.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."