Süper Kupa’da şampiyon Fenerbahçe! Dev derbide Galatasaray mağlup

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Dev mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı.
Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Kritik derbide Ömer Faruk Turtay VAR, Anıl Usta ve Ali Şansalan ise AVAR olarak görev aldı.
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla galip geldi. Sarı-lacivertlilerin gollerini 28. dakikada Matteo Guendouzi ile 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.
Bu sonucun ardından Turkcell Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-lacivertliler daha önce 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı müzesine götürmüştü.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Icardi.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Duran.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray defansının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Duran'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Günay uzanarak topu kornere gönderdi.
6. dakikada Yunus Akgün'ün pasında sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.
24. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane, soldan kazanılan serbest atışta arka direğe ortaladı. Boş pozisyondaki Icardi'nin kafa vuruşunda Ederson'dan dönen topu yakın mesafeden Davinson Sanchez tamamladı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Asensio'nun soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Levent Mercan, pasını Guendouzi'ye aktardı. Fransız futbolcu, ceza yayı önünden yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Günay'ın sağından filelere gönderdi.
44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı'dan seken meşin yuvarlak soldan atağa katılan Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
48. dakikada sol taraftan Asensio'nun ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Oosterwolde'nin çaprazdan yarım volesinde uzak direğe giden meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
59. dakikada Torreira'nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
75. dakikada Asensio ile verkaç yapan Talisca ceza sahası sağ çaprazında kaleci Günay'la karşı karşıya kalıp şutunu çekti. Ağlara doğru giden topu Lemina çizgiden röveşata ile çıkardı. Pozisyonun devamında bu kez İsmail'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı çeldi.
90+1. dakikada sağ taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Kazımcan ön direkte yükselerek topu arkaya aşırdı. Ancak arka direkte Kaan Ayhan'ın dokunamadığı meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
SARI-KIRMIZILI EKİPTE 3 EKSİK
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine 3 oyuncusundan mahrum çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarında görev yapan Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli Ismail Jakobs ve sakatlığı devam eden Fildişi Sahilli Wilfried Singo, Galatasaray'ın derbideki eksikleri oldu.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısına 5 eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Archie Brown, Nelson Semedo ve Edson Alvarez maç kadrosunda yer almadı. Cezalı olan Fred'in yanı sıra Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Youssef En Nesyri de takımdan ayrı kaldı.
YENİ TRANSFER GUENDOUZI İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. 26 yaşındaki orta saha, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanan maça ilk 11'de başladı.
DAVINSON SANCHEZ DALYA DEDİ
Galatasaray'ın 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Fenerbahçe maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla 100'üncü maçına çıktı. Süper Lig'de 69, UEFA Avrupa Ligi'nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 ve Turkcell Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplam 100 maçı geride bırakan Kolombiyalı savunmacı, 9 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı. Galatasaray kariyerinde dalya diyen 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa'da da 1'er kez kupa sevinci yaşadı.
FİNALDE KALEYİ GÜNAY GÜVENÇ KORUDU
Sarı-kırmızılarda Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye karşı kaleyi 34 yaşındaki tecrübeli Günay Güvenç korudu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un daha çok kupa ve finallerde görev verdiği deneyimli eldiven, Uğurcan Çakır yerine kalede görev yaptı. Günay Güvenç, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı da kalede yer almıştı.
NENE VE TALISCA GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Malili futbolcusu Dorgeles Nene ve sakatlığını atlatan Anderson Talisca maç kadrosunda yer aldı. Bu iki isim Galatasaray karşısında teknik direktör Domenico Tedesco'dan şans bekleyecek.
