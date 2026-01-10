Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "İki maç bizim için çok önemli"

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın bu bölümünde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra ise taktik antrenmanına geçildi. Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Tekke, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"İKİ MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Tekke, çalışmalara ilişkin, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herkes çaba sarf ediyor, problem yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Eksiklerimiz, sakatlarımız var. Onlar da inşallah düzelir. Şu 2 maç bizim için çok önemli. Hep beraber birliktelik kurmamız lazım. Yola devam, mücadeleye devam." dedi.

SAKATLIKLARDA SON DURUM

Antrenmana ameliyat edilen Visca ve Baniya, tedavileri devam eden Savic, bireysel çalışmalarını sürdüren Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Onuachu ve Oulai, izinli Serdar Saatçı ile sağ arka adalesinde ağrı hisseden Zubkov katılmadı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.