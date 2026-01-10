Trendyol 1. Lig: İstanbulspor, Serikspor’u rahat geçti!

1. Lig 20. hafta maçında İstanbulspor ile Serikspor karşı karşıya geldi. Mücadele, Akdeniz ekibinin sahasındaki tadilat nedeniyle İstanbul'da oynandı.
İstanbul ekibi, mücadeleyi Mamadou, Erten Ersu (kendi kalesine) ve Emir Kaan Gültekin'in attığı gollerle 3-0 kazandı.
Bu sonucun ardından İstanbulspor, puanını 27'ye yükseltirken, Serikspor 26 puanda kaldı.
Stat: Esenler Erokspor
Serikspor: Erten Ersu, Sertan Taşqın, Gökhan Akkan (Dk. 46 Skvortsov), Okoro, Bilal Ceylan, Kerem Şen, Burak Asan (Dk. 77 Emre Nefiz), Emrecan Terzi, Gökhan Altıparmak (Dk. 77 Spasov), Guibero (Dk. 67 Ekrem Terzi), Sadygov (Dk. 46 Adeola)
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan (Dk. 79 Fatih Tultak), Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 85 İsa Dayaklı), Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 66 Vefa Temel), Mamadou (Dk. 67 Krstovski), Emir Kaan Gültekin (Dk. 79 Cham)
Goller: Dk. 5 Mamadou, Dk. 30 Erten Ersu (kendi kalesine), Dk. 64 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Guibero, Dk. 39 Burak Asan, Dk. 84 Sertan Taşqın (Serikspor)