VAR kararları %90 başarılı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, ilk yarının röntgenini çekti. Hakemlerin bu sezon daha başarılı olduğunu belirten Gündoğdu, TRT Spor'a konuşurken, "Bu sezonun ilk yarısı, geçen seneye göre daha iyi geçti. VAR'da 1.5, saha kenarında 1 puan öndeyiz. Süper Lig'de şu an %89.5 oranında doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Maçtan sonra hakem kararlarını tek tek Riva'da izlediklerini de açıklarken, "Not alıyoruz. Ayrıca yorumcuları da dinliyoruz. Ligin ikinci yarısında zaman geçirmeyi azaltmak için hakemler, inanmadığı sakatlıklarda oyunu durdurmayacak" diye konuştu.

YABANCI HAKEM İSTEMİYORUZ

Yabancı hakem hakkında da görüş bildiren Gündoğdu, "Bu hakemlik işi milli mesele… Kendi çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım. Yabancı danışmanlarımız da bunu söylüyor, sistemin bozulacağını belirtiyorlar. Yabancı hakemi ben ve başkanımız istemiyoruz" dedi.

'KAZIMCAN TOPU GÖRDÜ'

Ferhat Gündoğdu, G.Saray-Samsun maçındaki penaltı tartışmalarına yol açan pozisyonla ilgili, "Kazımcan topu görüyor. Bu bir kriter… Ben bu kriterde panelde ayrıştım. Ama onların da haklı olduğu yer var. Tek kritere göre karar veremiyorsun" ifadelerini kullandı.



KOL'UN İNGİLİZCESİ YOK

NEDEN FIFA kokartı almadığı tartışılan hakem Yasin Kol ile ilgili de açıklama yapan Gündoğdu, "İngilizcesi yok ama olsa, daha önceden FIFA hakemliğine aday olurdu. 'FIFA hakemliğine aday olmak istersen, İngilizce desteği verelim' dedim. Yasin Kol da 'Çok isterim, 37 yaşına geldim" yanıtını verdi" dedi.



'BUZ ADAM' OĞUZHAN ÇAKIR

"HAKEM Oğuzhan Çakır'ı geçen sene Trabzonspor- F.Bahçe maçına verdik. Kulüpler de genç arkadaşları istiyor. Sabır göstermeye ihtiyaç var. Gençlerin yol aldığını da düşünüyorum. Oğuzhan Çakır'a çok güveniyoruz. Ona 'Buz adam' derim. Çok sağlam bir bünye vermiş Allah. Bir pozisyon hariç başarılıydı."