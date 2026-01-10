Victor Ntino-Emo Gidado, Gaziantep FK’da!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gaziantep FK, on numara bölgesine takviyede bulundu. Kırmızı-siyahlılar, NK Bravo forması giyen Victor Ntino-Emo Gidado'yu renklerine bağladı.

Gaziantep FK, Victor Ntino-Emo Gidado ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Slovenya'nın NK Bravo takımında forma giyen genç yıldız Victor Gidado ve kulübü ile oyuncunun kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Victor Ntino-Emo Gidado, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini 3.5 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Victor Ntino-Emo Gidado'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."