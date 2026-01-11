Bizden daha çok istediler

Osimhen'in yokluğunda derbide Galatasaray'ın en büyük gol umudu olan Mauro İcardi, Olimpiyat'ta çok etkisiz kaldı. F.Bahçe savunmasının arasında kaybolan Arjantinli yıldız, maçtan sonra şunları söyledi:Ama bugün (dün) rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönetti. Onlar daha çok kazanmak istiyordu. İlk golden sonra ritim onların lehine oldu. Bizden daha istekliydiler, F.Bahçe'yi tebrik etmek lazım. Biz buraya lig ve kupa şampiyonu olarak geldik. Dört yılda her şeyi kazandık, bugün kaybetme günüymüş.Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı mücadele ettiği 6 maçta 3 kez gol sevinci yaşayan İcardi, dün sahada kayboldu. Rakip ceza sahasında 6 kez topla buluşan Tangocu, sadece 2 şut çekti ve isabet bulamadı. 6 ikili mücadelenin 4'ünü kaybeden Arjantinli yıldız, kilit pasta da sıfır çekti. 72 gollü Hagi ile arasında sadece 1 gol farkı kalan İcardi, dün sessiz kalınca bu fırsatı da kullanamadı.Süper Kupa'ya önem veren Galatasaray yönetimi, derbi öncesi takımın birikmiş alacaklarını ödedi.. Yönetim, 15 Ocak'ta UEFA'ya sorunsuz şekilde borçsuzluk kağıdını gönderecek. Aslan, ardından yeni takviyeler için gaza basacak.Cimbom, Aralık ayının son günlerinde de başta Osimhen olmak üzere sezonun ilk yarısında yaptığı transferler için eski kulüplerine toplam 90 milyon Euro'ya (4.5 milyar TL) yakın ödeme yapmıştı.