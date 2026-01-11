Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de Levent Mercan şoku! Durumu belli oldu
Giriş Tarihi: 11.01.2026 18:45

Galatasaray ile oynanan derbide sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan’ın durumu netlik kazandı.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlanan Levent Mercan'ın durumu belli oldu.

Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıklandı.

Tecrübeli sol bekin yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

15 MAÇTA 5 ASİST

Levent Mercan, bu sezon Fenerbahçe'de 15 karşılaşmada forma şansı buldu. 25 yaşındaki sol bek, bu mücadelelerde 5 asist üretti.

Levent Mercan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro.

