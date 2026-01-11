Fenerbahçe’de Levent Mercan şoku! Durumu belli oldu

15 MAÇTA 5 ASİST

Levent Mercan, bu sezon Fenerbahçe'de 15 karşılaşmada forma şansı buldu. 25 yaşındaki sol bek, bu mücadelelerde 5 asist üretti.

Levent Mercan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro.