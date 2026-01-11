Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gökhan Alaş: Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var!
Giriş Tarihi: 11.01.2026 17:31

Gökhan Alaş: Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var!

Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İHA
Gökhan Alaş: Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 5-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş şu sözleri dile getirdi:

"Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var. Neler yapabiliriz diye bir hayalim var. Kendim için de bir test olacak. Bu genç arkadaşlarımızla beraber 2-3 tane bile iyi seviyede olacak oyuncuyu çıkarmak hem Hatay için hem bizim için bir artı. Diğer taraftan da gelecek senenin yapılanması adına bu plan var. Hem bu şehrin hem bu takımın zaten ihtiyacı var. Bu anlamda göreve geldik. Kendi tarzımızda bildiğimizi aktarıp çocukların gelişimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız."

ARKADAŞINA GÖNDER
Gökhan Alaş: Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz