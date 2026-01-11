Gökhan Alaş: Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 5-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş şu sözleri dile getirdi:

"Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var. Neler yapabiliriz diye bir hayalim var. Kendim için de bir test olacak. Bu genç arkadaşlarımızla beraber 2-3 tane bile iyi seviyede olacak oyuncuyu çıkarmak hem Hatay için hem bizim için bir artı. Diğer taraftan da gelecek senenin yapılanması adına bu plan var. Hem bu şehrin hem bu takımın zaten ihtiyacı var. Bu anlamda göreve geldik. Kendi tarzımızda bildiğimizi aktarıp çocukların gelişimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız."