Guardiola’dan rekor harcama: 2.6 milyar Euro

Antoine Semenyo'yu 72 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Manchester City, Pep Guardiola dönemindeki transfer harcamalarını bir basamak daha yükseltti. İspanyol hoca yönetimindeki 10 yılda toplam gider 2 milyar Euro'yu aştı. Hiçbir çalıştırıcı, tek bir kulüple bu kadar bonservis ödemesi yapmadı. Guardiola, kariyeri boyunca toplamda 2.6 milyar Euro (130.5 milyar TL) ödetti. Pep'in ardından Diego Simeone geliyor. Bu süreçte Atletico Madrid'in kasasından yaklaşık 1.22 milyar Euro çıktı. Üçüncü sırada 1.19 milyar Euro ile Antonio Conte var.