Hiçbir şey değişmez şampiyon yine biziz

Bu sezon derbi kazanamayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra lig için iddialı konuştu. "Bu kayıp Süper Lig'deki yarışta bir şeyleri değiştirecek mi" sorunacevabını veren tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Milli futbolcu, çok iyi bir insandı. Ölmüş bir insana edilen küfürler...Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik. Bu statta her şey zor. Buraya gelmek de zor, maç izlemek de zor.Ders çıkartacağımız önemli bir gün oldu."