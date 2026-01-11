Hiçbir şey değişmez şampiyon yine biziz

Bu sezon derbi kazanamayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra lig için iddialı konuştu. "Bu kayıp Süper Lig'deki yarışta bir şeyleri değiştirecek mi" soruna "Hiçbir şey değişmeyecek, şampiyon yine biz olacağız! Taraftarlarımızla yine şampiyonluğu kutlayacağız"
cevabını veren tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Gökmen Özdenak'ı rahmetle analım. Milli futbolcu, çok iyi bir insandı. Ölmüş bir insana edilen küfürler... Önüne çıkacak, bunu hak edecek bir taraftar olmadığı için seremoniye çıkmadık.
Kendi kalitemizin altında çok fazla iş yaptık. Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum, kazanmayı hak eden taraf biz değildik. Bu statta her şey zor. Buraya gelmek de zor, maç izlemek de zor. Buraya kadar gelen, bizi destekleyen taraftarlardan özür dileriz. Bu yarıştan tekrar güçlü şekilde döneceğiz.
Ders çıkartacağımız önemli bir gün oldu."