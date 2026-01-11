Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı
Giriş Tarihi: 11.01.2026 11:37

Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı

Konyaspor, Ahmet Çalık'ı vefatının 4. yıl dönümünde sosyal medya hesabında yayımladığı videoyla andı.

İHA
Konyaspor’dan Ahmet Çalık paylaşımı
  • ABONE OL

Konyaspor Kulübü, 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 'Ben sana sevda olurum' notuyla paylaşılan video ile Çalık'ı andı.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde otomobiliyle Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti.


ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz