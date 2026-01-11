Lookman yükleniyor!

Transferin flaş takımı Fenerbahçe, ayağını gazdan çekmiyor. Anthony Musaba, Mert Günok ve Guendouzi'yi renlerine bağlayan sarı-lacivertlilerin, sıradaki büyük hedefi Ademola Lookman... Şu anda Afrika Kupası'nda ter döken Nijeryalı yıldızın menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertli yetkililer,İtalyan Sport Mediaset'te yer alan habere göre; Lookman bu rakama prensipte 'evet' dedi. Kanarya, Atalanta'ya da 40 milyon Euro teklif ederken, as kadronun önemli figürlerinden olan oyuncusunu devre arasında bırakmak istemeyen İtalyan kulübünün ilk etapta bu öneriye soğuk baktığı öğrenildi.. Ancak pes etmeyen F.Bahçe'nin, bu rakamı yükselteceği ve transferin bu hafta olumlu sonuçlanacağını vurguladı. Teknik direktör Tedesco'nun, güçlü fiziği ve hücumun her bölgesinde oynaması nedeniyle Lookman'ı da çok istediği vurgulandı.Bu sezon Atalanta formasıyla, Serie A'da 11 ve Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplamda 16 maça çıkan Lookman, 1153 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.